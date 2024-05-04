Титов сделал прогноз на матч «Жирона» - «Барселона»

«Голов должно быть в избытке, как и обычно в домашних матчах «Жироны». Ставлю на X2 при тотале больше 2,5. Можно даже рискнуть и поставить на 2:2. Но может быть и 1:2, и 2:3», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».