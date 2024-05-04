Титов сделал прогноз на матч «Жирона» - «Барселона»

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов поделился прогнозом на центральный матч 34-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и каталонской «Барселоной».
«Голов должно быть в избытке, как и обычно в домашних матчах «Жироны». Ставлю на X2 при тотале больше 2,5. Можно даже рискнуть и поставить на 2:2. Но может быть и 1:2, и 2:3», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».
Матч состоится на стадионе в Жироне сегодня, 4 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В преддверии этой встречи хозяева занимают третье место в турнирной таблице, а гости – второе.
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