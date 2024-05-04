«Реал» решил отложить празднование чемпионства – названа причина

Мадридский «Реал» не собирается отмечать возможное чемпионство в Ла Лиге на этих выходных, об этом рапортует AS.

Сегодня, 4 мая, «королевский» клуб на своем поле примет скромный «Кадис». В случае своей победы и осечки «Барселоны» в матче с «Жироной» «сливочные» досрочно гарантируют себе чемпионский титул. При таком раскладе «Реал» перенесет празднование, поскольку будет полностью сконцентрирован на подготовке к ответному матчу с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.

В первом поединке, состоявшемся в Мюнхене, команды расписали мировую со счетом 2:2.