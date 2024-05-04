Начо решил уйти из «Реала» из-за решения Анчелотти

Капитан и защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес решил сменить команду по завершении нынешнего сезона. Согласно информации газеты Marca, 34-летний игрок принял такое решение после замены в первом матче с «Баварией» (2:2) в полуфинале Лиги чемпионов.

Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти убрал испанца с поля на 65-й минуте. Начо не понравилось решение наставника, он хотел продолжить игру. После этого Фернандес решил, что отработает контракт до конца, а летом перейдет в другую команду.

Ранее в прессе сообщалось, что защитник может отправиться в МЛС. Интерес к нему проявляет «Интер Майами».