Ривалдо низко оценил выступление «Барселоны» в этом сезоне

«Хави решил остаться, чтобы нормализовать ситуацию в клубе. Он принял верное решение. Это сезон команда провела не очень успешно. Не было выиграно ни одного трофея. «Барсе» нужно расстаться с несколькими футболистами и усилиться новичками перед новым сезоном. Уходящий сезон стал большим разочарованием для фанатов», - передает слова бразильца Betfair.