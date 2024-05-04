Ривалдо назвал претендента на «Золотой мяч» из «Реала»

Экс-игрок сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Ривалдо высказался об игре соотечественника Винисиуса Жуниора в нынешнем сезоне.

«Жуниор сделал дубль в первом матче с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов. В настоящий момент он является одним из самых ярких футболистов мира. Винисиус – один из лидеров «Реала» в этом сезоне. Это отличный претендент на «Золотой мяч», если «сливочные» выиграют ЛЧ. Винисиус уже в тройке лучших игроков мира», - передает слова Ривалдо Betfair.

В текущем сезоне Винисиус поучаствовал в 34 матчах «Реала». Нападающий отметился 21 забитым мячом и 11 ассистами.