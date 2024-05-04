В «Барселоне» решили, где будет играть Витор Роке

В каталонской «Барселоне» определились с ближайшими планами по бразильскому нападающему Витору Роке. Об этом информирует The Athletic.

Согласно данным журналистов, боссы «сине-гранатовых» намерены отдать футболиста в аренду для получения стабильной игровой практики. При этом отмечается, что Роке сможет перейти только в испанский клуб. Это будет сделано для того, чтобы Витор адаптировался в Ла Лиге и лучше освоил язык.

Напомним, что бразилец перешел в «Барселону» в зимнее трансферное окно за 40 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 13 поединков, отметившись двумя забитыми мячами.