«Атлетик» обыграл «Хетафе» на выезде, несмотря на три удаления

34-й тур Ла Лиги открывали нечасто побеждающие «Хетафе» и «Атлетик». Игра получилась уникальная, хозяева не использовали два десятка ударов, пропустив всё, что летело в створ. При этом у басков было три удаления игроков и тренера.

Иньяки Уильямс в середине первого тайма результативно стрельнул издали и открыл счет. Дьене Даконам мог сравнивать, но пульнул рядом с каркасом в убойной ситуации. На 51-й минуте Нико Уильямс вывел на почти пустые ворота Иньяки Уильямса - 0:2. На 59-й минуте Йерай Альварес рукой остановил атаку соперника и был немедленно удален. Гости отбивались и остались вдевятером после второй желтой карточки Айтора Паредеса. Вскоре Рауль Гарсия сыграл рукой в штрафной - пенальти и удаление тренера Эрнесто Вальверде. Мэйсон Гринвуд хорошо пробил, но вратарь дотянулся.

«Атлетик» победил и до трех очков сократил отставание от «Атлетико» на четвертом месте. Соперник - 10-й.