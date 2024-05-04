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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» обыграл «Хетафе» на выезде, несмотря на три удаления

04 Мая 2024 • 00:04 Комментировать
Хетафе
0:2
Атлетик Б
окончен

34-й тур Ла Лиги открывали нечасто побеждающие «Хетафе» и «Атлетик». Игра получилась уникальная, хозяева не использовали два десятка ударов, пропустив всё, что летело в створ. При этом у басков было три удаления игроков и тренера.

Иньяки Уильямс в середине первого тайма результативно стрельнул издали и открыл счет. Дьене Даконам мог сравнивать, но пульнул рядом с каркасом в убойной ситуации.  На 51-й минуте Нико Уильямс вывел на почти пустые ворота Иньяки Уильямса - 0:2.  На 59-й минуте Йерай Альварес рукой остановил атаку соперника и был немедленно удален. Гости отбивались и остались вдевятером после второй желтой карточки Айтора Паредеса. Вскоре Рауль Гарсия сыграл рукой в штрафной - пенальти и удаление тренера Эрнесто Вальверде. Мэйсон Гринвуд хорошо пробил, но вратарь дотянулся.

«Атлетик» победил и до трех очков сократил отставание от «Атлетико» на четвертом месте.  Соперник - 10-й.

Протокол игры  
Хетафе0:2Атлетик Б
  27'Уильямс Иньяки (0:1)
  51'Уильямс Иньяки (0:2)
Сория ДавидКармона Хосе АнхельДьене ДаконамАльдерете ОмарРико Диего 74' (Анхилери Фабрисио ( 74') Милья ЛуисМаксимович Неманья 90' (Аленья Карлес ( 90') Гринвуд МэйсонМориба Илайкс 59' (Латаса Хуан ( 59') Оскар РодригесМата Хайме 90' (Jeremy Jorge ( 90')
Запасные: Альварес ГастонТаллал ЯсинМартин ХорхеРиско АльбертоСантьяго ХесусФузато Даниэл
Унай СимонДе Маркос ОскарЙерай Альварес  58'Паредес Айтор  72'  79'Лекуе ИньигоПрадос БеньятЭррера Андер 76' (Гарсия Дани ( 76') Беренгер Алекс 62' (Весга Микель ( 62') Гомес Унаи 76' (Хаурегисар Микель ( 76') Уильямс Нико 82' (Гарсия Рауль ( 82') Уильямс Иньяки 82' (Гарсия Иманол ( 82')
Запасные: Агирреcабала ХуленГурусета ГоркаВильялибре АсьерМуньяин ИкерРинкон УгоАрес Малком
03 мая. Стадион "Колизеум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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