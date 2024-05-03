Хави прокомментировал скандирования фанатов, обвиняющих «Барселону» в подкупе судей

Наставник «Барселоны» Хави рассказал, как он относится к тому, что во время матчей фанаты соперников обвиняют каталонский клуб в подкупе судей.

«Я понимаю их мнения и уважаю их. Все имеют право высказывать своё мнением о «Барселоны». Надеюсь, судьи останутся незамеченными и сделают всё правильно в матче с «Жироной», — цитирует специалиста издание AS.

Сейчас суд расследует дело бывшего вице-президента Технического комитета арбитров (CTA) Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Хосе Негрейры, которому с 2000 по 2018 год каталонский клуб выплатили 7,3 миллиона евро за «технические консультации».