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Чемпионат Испании. Ла Лига

Невилл рассказал о проявленном Луисом Энрике неуважении

03 Мая 2024 • 22:59 Комментировать

Экс-наставник «Валенсии» Гари Невилл вспомнил, как бывший тренер «Барселоны» Луис Энрике проявил к нему неуважение.

«Они выигрывали со счетом 5:0, он не заменил Неймара, Месси или Суареса. После финального свистка Энрике прошел мимо меня и не пожал мне руку, я чувствовал, что он как бы посылает мне сообщение о том, что мне здесь не место», — заявил Невилл в подкасте Sky Sports Stick To Football.

Напомним, что это произошло, когда каталонцы 3 февраля 2016 года разгромили «летучих мышей» со счетом 7:0 в Кубке Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Гари Невилл Луис Энрике
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