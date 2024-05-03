Невилл рассказал о проявленном Луисом Энрике неуважении

Экс-наставник «Валенсии» Гари Невилл вспомнил, как бывший тренер «Барселоны» Луис Энрике проявил к нему неуважение.

«Они выигрывали со счетом 5:0, он не заменил Неймара, Месси или Суареса. После финального свистка Энрике прошел мимо меня и не пожал мне руку, я чувствовал, что он как бы посылает мне сообщение о том, что мне здесь не место», — заявил Невилл в подкасте Sky Sports Stick To Football.

Напомним, что это произошло, когда каталонцы 3 февраля 2016 года разгромили «летучих мышей» со счетом 7:0 в Кубке Испании.