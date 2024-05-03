Анчелотти дал совет Кроосу

Наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном уходе полузащитника команды Тони Крооса.

— Мой совет Кроссу? Пусть он выберет наилучший для себя вариант продолжения карьеры, — цитирует Анчелотти Madrid Universal.

34-летний футболист выступает за «Реал» с 2014 года. В текущем сезоне Кроос принял участие в 43 матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет восемь результативных передач.

Действующий трудовой договор Крооса с «Реалом» рассчитан до конца июня 2024 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 12 миллионов евро.