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«Реал» заинтересован в приобретении 16-летнего игрока «Ривер Плейта»

03 Мая 2024 • 20:41 Комментировать
Реал Мадрид
...
Кадис
1 1.35 X 5.40 2 9.00
Через 20 ч. 1 мин.

Мадридский «Реал» связался с «Ривер Плейтом» относительно трансфера хавбека Франко Мастантуоно. Об этом информирует известный итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, в испанском клубе высоко ценят талант 16-летнего аргентинца и видят в нём нового Федерико Вальверде.

Стоит отметить, что Мастантуоно провёл за взрослую команду «Ривер Плейта» 11 встреч и забил два мяча.

Трудовой договор игрока действует до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в четыре миллиона евро.

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