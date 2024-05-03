«Реал» заинтересован в приобретении 16-летнего игрока «Ривер Плейта»

Мадридский «Реал» связался с «Ривер Плейтом» относительно трансфера хавбека Франко Мастантуоно. Об этом информирует известный итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, в испанском клубе высоко ценят талант 16-летнего аргентинца и видят в нём нового Федерико Вальверде.

Стоит отметить, что Мастантуоно провёл за взрослую команду «Ривер Плейта» 11 встреч и забил два мяча.

Трудовой договор игрока действует до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в четыре миллиона евро.