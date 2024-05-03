Иско — лучший игрок Ла Лиги в апреле

Атакующий хавбек «Бетиса» Иско был признан лучшим игроком чемпионата Испании по итогам апреля.

В борьбе за данный приз Иско удалось опередить нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора и ряд других футболистов.

В апреле 32-летний Иско провел три матча в рамках Ла Лиги, отметился одним забитым мячом и оформил один ассист.

После 33 туров «Бетис» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своей копилке 49 набранных очков.

5 мая «Бетис» проведет выездной поединок против «Осасуны». Игра 34-го тура Ла Лиги должна будет стартовать в 15:00 по московскому времени.