Хави: «Сейчас «Барселона» может бороться с любым соперником»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес высказался об игре своей команды.

— Мы хорошо играем последние три месяца. Мы улучшили свою игру во многих аспектах и сейчас можем бороться с любым соперником. Мы улучшили игру в обороне и сейчас показываем хороший футбол, — цитирует Хави Mundo Deportivo.

После 33 туров «Барселона» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своей копилке 73 очка. Отставание «сине-гранатовых» от лидирующего «Реала» составляет 11 баллов.

4 мая «Барселона» на выезде встретится с «Жироной». Стартовый свисток должен будет прозвучать в 19:30 по мск.