Анчелотти рассказал, какой вратарь сыграет с «Кадисом»

Наставник «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что бельгийский голкипер Тибо Куртуа выйдет в стартовом составе в матче с «Кадисом» в 34-м туре первенства Испании.

Напомним, что «Реал» примет дома «Кадис» 4 мая. Игра начнётся в 17.15 по московскому времени.

«Завтра в матче с «Кадисом» будет играть Тибо Куртуа», — приводит слова итальянского специалиста Madrid Xtra.

К слову, с августа 2023-го Куртуа восстанавливался после разрыва передней крестообразной связки левого колена, из-за которого не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне.