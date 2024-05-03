Анчелотти: «Я очень хочу выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о результатах команды в текущей кампании.

— Раньше у меня никогда не было такого, чтобы в сезоне мы проиграли всего два раза. Я надеюсь, у нас получится продлить успешную серию. Мы добрались до решающего отрезка. Я очень хочу выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов, — цитирует Анчелотти Marca.

По итогам 33 туров «Реал» находится на вершине турнирной таблицы испанской Ла Лиги, набрав 84 балла.

В Лиге чемпионов «сливочные» добрались уже до полуфинальной стадии, где в первом матче не смогли обыграть на выезде «Баварию». Ответная битва пройдет 8 мая в Мадриде.