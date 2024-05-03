Рианчо считает, что Захарян станет звездой испанской Ла Лиги

Испанский тренер Рауль Рианчо высказался о будущем российского хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

По мнению эксперта, на данный момент главной звездой российского футбола является Александр Головин, но в будущем Захарян сможет занять его место и даже стать звездной Ла Лиги.

— Думаю, следующий сезон он проведет намного результативнее, чем этот. У Арсена все впереди, — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

В составе испанского клуба 20-летний Захарян появился на поле в 35 матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет два голевых паса.

Контракт хавбека с «Реал Сосьедадом» рассчитан до 2029 года.