Полузащитника «Реала» хочет подписать «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос близок к смене клубной прописки в летнее трансферное окно. Как стало известно журналистам Todofichajes, у 27-летнего игрока есть вариант трудоустройства в другом топ-клубе Ла Лиги.

В подписании хавбека заинтересован столичный «Атлетико». «Матрасники» предпримут попытку заполучить футболиста в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Себальос провел 15 поединков, в которых отметился одной результативной передачей и получил желтую карточку. В турнирной таблице Ла Лиги «Реал» занимает первое место, а «Атлетико» - четвертое.