«Барселона» подпишет полузащитника, который заменит Ромеу

Хавбек севильского «Бетиса» Гидо Родригес может сменить команду грядущим летом. Согласно информации журналиста AS Эдуардо Бургоса, в подписании игрока заинтересована каталонская «Барселона».

Стороны уже провели переговоры, осталось согласовать незначительные детали. Родригес перейдет в стан «сине-гранатовые» на правах свободного агента и заменит на позиции опорника Ориоля Ромеу.

Гидо выступает за «Бетис» с января 2020 года. Трудовое соглашение полузащитника с севильским клубом истекает в конце июня. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 24 миллиона евро.