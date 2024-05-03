Левандовски: «Горжусь тем, что забил столько голов за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о своей результативности.

Польский футболист присоединился к «сине-гранатовым» летом 2022 года, перебравшись из «Баварии». На данный момент в активе форварда 56 забитых мячей в 90 поединках за каталонский коллектив во всех турнирах.

«Очень горжусь тем, что за полтора года забил столько голов, выступая в таком клубе. Испытываю огромную гордость, когда думаю о своих голах и времени, проведённом в «Барселоне». Каждый из этих забитых мячей имеет для меня особое значение, это большая честь», – цитируют испанские СМИ 35-летнего игрока.

В текущем сезоне Роберт Левандовски отличился 23 раза, проведя 44 матча.