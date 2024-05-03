«Барселона» едва не продала Лопеса за 600 тысяч евро – сейчас игрок считается неприкасаемым

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес мог быть продан за скромную сумму.

Воспитанник «сине-гранатовых» провёл прошлый сезон в аренде в клубе «Линарес», выступающем в третьем по силе испанском дивизионе. В «Барселоне» сомневались, что хавбек сможет дорасти до первой команды, поэтому были готовы продать его всего за 600 тысяч евро. Как сообщает Meczyki, на который ссылается Fotmob, в апреле прошлого года каталонский гранд принял предложение на эту сумму от польского «Ракува». В итоге трансфер не состоялся, так как потенциальные покупатели не были уверены в целесообразности сделки.

В августе Фермин Лопес дебютировал в Ла Лиге за команду Хави Эрнандеса, а сейчас в активе 20-летнего игрока уже восемь забитых мячей в 37 поединках за «Барселону».