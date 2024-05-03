Мбаппе купит бывший дом Серхио Рамоса в Мадриде

Килиан Мбаппе намерен купить дом, в котором раньше жил Серхио Рамос.

25-летний форвард готовится к переезду из Парижа в Мадрид: француз решил не продлевать контракт с «ПСЖ», чтобы перебраться в «Реал» свободным агентом по окончании сезона. Как информирует Madrid Xtra, ссылаясь на Vozpopuli, Мбаппе покупает дом в столице Испании, в котором ранее жил экс-капитан «сливочных» Серхио Рамос. Защитник, напомним, представлял цвета «королевского клуба» с 2005 по 2021 год, после чего перешёл в «ПСЖ», где и познакомился с Килианом.

В настоящий момент 38-летний Серхио Рамос выступает в «Севилье».

«Реал» может объявить о подписании Килиана Мбаппе уже в текущем месяце.