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«Реал» лидирует в борьбе за аргентинского вундеркинда, «Барселона» выбыла из гонки

03 Мая 2024 • 02:40 Комментировать
Реал Мадрид
...
Кадис
1 1.35 X 5.40 2 9.00
04.05 17:15

Мадридский «Реал» – главный претендент на 16-летнего полузащитника Франко Мастантуоно.

Юный аргентинец, выступающий на родине за «Ривер Плейт», привлёк интерес множества европейских грандов, но именно «сливочные» лидируют в борьбе за восходящую звезду, докладывает журналист Хосе Феликс Диас. Сообщается также, что из гонки выбыла «Барселона» – каталонцы не смогут позволить себе трансфер из-за финансовых трудностей.

Франко Мастантуоно провёл 11 матчей за «Ривер Плейт», записав на свой счёт два забитых мяча. По некоторым данным, в соглашении атакующего хавбека прописан пункт отступных в размере 45 млн евро.

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