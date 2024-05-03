«Реал» лидирует в борьбе за аргентинского вундеркинда, «Барселона» выбыла из гонки

Мадридский «Реал» – главный претендент на 16-летнего полузащитника Франко Мастантуоно.

Юный аргентинец, выступающий на родине за «Ривер Плейт», привлёк интерес множества европейских грандов, но именно «сливочные» лидируют в борьбе за восходящую звезду, докладывает журналист Хосе Феликс Диас. Сообщается также, что из гонки выбыла «Барселона» – каталонцы не смогут позволить себе трансфер из-за финансовых трудностей.

Франко Мастантуоно провёл 11 матчей за «Ривер Плейт», записав на свой счёт два забитых мяча. По некоторым данным, в соглашении атакующего хавбека прописан пункт отступных в размере 45 млн евро.