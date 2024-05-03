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Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией»

03 Мая 2024 • 02:26 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бавария
08.05 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может выбирать сразу из трёх голкиперов.

Недавно в строй вернулся номинальный «первый номер» Тибо Куртуа – бельгиец залечил травму, из-за которой ещё не играл в текущем сезоне. Именно 31-летний вратарь, по некоторым данным, должен сыграть в предстоящем матче Ла Лиги против «Кадиса». Тем не менее, как сообщает Marca, место в воротах «сливочных» в ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии» займёт Андрей Лунин. Кепа Аррисабалага составит компанию Куртуа на скамейке запасных.

Напомним, именно Лунин вышел в первой встрече «Реала» с мюнхенцами, которая завершилась со счётом 2:2. Ответный матч пройдёт в Мадриде 8 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Карло Анчелотти Тибо Куртуа Андрей Лунин Кепа Аррисабалага ещё теги

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РЕАЛ МАДРИД БАВАРИЯ
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