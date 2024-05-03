Куртуа вернётся на поле в ближайшем матче «Реала»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа готовится впервые за долгое время выйти на поле.

Бельгиец до сих пор не играл в текущем сезоне – он выбыл из-за разрыва крестообразной связки незадолго до первого официального матча команды. Согласно сведениям журналиста Эду Агирре, 31-летний вратарь должен выйти в стартовом составе в предстоящем поединке «сливочных» против «Кадиса», который состоится 4 мая в рамках Ла Лиги.

Тибо Куртуа перешёл в мадридский «Реал» летом 2018 года из лондонского «Челси». Действующий контракт стража ворот с «королевским клубом» рассчитан до середины 2026 года.