Агент Арбелоа: «Альваро хочет стать главным тренером «Реала»

Агент Альваро Арбелоа рассказал о планах специалиста возглавить первую команду «сливочных».

В настоящий момент экс-защитник работает с юношеским составом мадридского гранда. 41-летний наставник считался одним из кандидатов на замену Карло Анчелотти, когда тот, как сообщалось, предварительно договорился со сборной Бразилии, но позднее итальянец заключил новый контракт, рассчитанный до 2026 года.

Тем не менее, по словам агента Арбелоа, его клиент всё же планирует стать преемником Анчелотти в будущем: «Альваро хочет стать главным тренером «Реала». Я не сомневаюсь, что однажды он займёт место на скамейке запасных на «Бернабеу», – цитирует Relevo представителя начинающего рулевого.