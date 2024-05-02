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«Барселона» выбрала шесть игроков, которых точно не продаст слухи

02 Мая 2024 • 22:46 Комментировать (1)
Жирона
...
Барселона
1 2.70 X 3.80 2 2.40
04.05 19:30

В «Барселоне» составили список «неприкасаемых» игроков на предстоящее лето.

Слухи о возможной продаже того или иного футболиста «сине-гранатовых» появляются регулярно из-за не самой благоприятной финансовой ситуации в клубе. Тем не менее, несмотря на проблемы, в «Барселоне» готовы рассмотреть предложения далеко не по всем игрокам. Так, по информации Diario Sport, грядущим летом каталонский гранд точно не продаст Марка-Андре тер Штегена, Пау Кубарси, Фермина Лопеса, Педри, Гави и Ламина Ямаля.

Напомним, ранее в СМИ появлялись сведения о готовности «ПСЖ» предложить 200 млн евро за 16-летнего Ямаля.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Марк-Андре Тер Штеген Педри Гави трансферы футбола - лето 2024 Фермин Лопес Ламин Ямаль Пау Кубарси ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
02 Мая 2024 в 22:58
ппц ,ну ладно Ямаль, Штеген, Кубарси....но что вы так зациклились на этом Гавинюке -то ??????
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