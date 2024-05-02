В «Барселоне» составили список «неприкасаемых» игроков на предстоящее лето.

Слухи о возможной продаже того или иного футболиста «сине-гранатовых» появляются регулярно из-за не самой благоприятной финансовой ситуации в клубе. Тем не менее, несмотря на проблемы, в «Барселоне» готовы рассмотреть предложения далеко не по всем игрокам. Так, по информации Diario Sport, грядущим летом каталонский гранд точно не продаст Марка-Андре тер Штегена, Пау Кубарси, Фермина Лопеса, Педри, Гави и Ламина Ямаля.

Напомним, ранее в СМИ появлялись сведения о готовности «ПСЖ» предложить 200 млн евро за 16-летнего Ямаля.