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Левандовски: «Барселона» - самый большой клуб в истории»

02 Мая 2024 • 21:32 Комментировать

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о своём решении остаться в каталонской команде.

- Выступать за этот клуб – это особенное чувство. «Барселона» - самый большой клуб в истории, и я горд быть частью этого, - цитирует польского нападающего Mundo Deportivo.

Левандовски стал игроком «Барселоны» летом 2022 года, до этого он выступал за мюнхенскую «Баварию». Всего на счету Левандовски 90 матчей за «Барселону», в которых он забил 56 голов и сделал 17 ассистов на партнёров. Действующий контракт поляка с клубом действует до 2026 года, а трансферная стоимость Левандовски оценивается в 15 миллионов евро.

 
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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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