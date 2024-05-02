Анчелотти опасается ухода Модрича и Крооса

Стал известен один из основных поводов для беспокойства главного тренера «Реала» Карло Анчелотти в конце сезона-2023/2024.

По информации Sport.es, итальянский специалист опасается, что команду покинут два заслуженных ветерана королевского клуба - Лука Модрич и Тони Кроос. Как сообщает источник, оба футболиста стали выражать недовольство тем, что получают мало игрового времени. Также срок соглашений обоих игроков со «сливочными» истекает в июне 2024 года.

Напомним, Кроос перебрался в Мадрид из мюнхенской «Баварии» в 2014 году. Футболист является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии.

Лука Модрич выступает в «Реале» с 2012 года. Хорват завоёвывал серебро ЧМ-2018 и бронзу ЧМ-2022.