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Тчуамени пропустит матч с «Кадисом»

02 Мая 2024 • 14:11 Комментировать
Реал Мадрид
...
Кадис
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04.05 17:15

Опорный полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени не сможет помочь своей команде в ближайшем матче против «Кадиса» в чемпионате Испании. По информации от Carrusel Deportivo, француз получил небольшой ушиб.

Отмечается, что Тчуамени должен восстановиться к ответному поединку против мюнхенской «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов, который состоится в среду на «Сантьяго Бернабеу». Первая игра завершилась вничью 2:2.

Тчуамени при желании мог принять участие в матче с «Кадисом», но тренерский штаб «Реала» во главе с Карло Анчелотти принял решение поберечь полузащитника к более важному поединку.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Орельен Тчуамени

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