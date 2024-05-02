Тчуамени пропустит матч с «Кадисом»

Опорный полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени не сможет помочь своей команде в ближайшем матче против «Кадиса» в чемпионате Испании. По информации от Carrusel Deportivo, француз получил небольшой ушиб.

Отмечается, что Тчуамени должен восстановиться к ответному поединку против мюнхенской «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов, который состоится в среду на «Сантьяго Бернабеу». Первая игра завершилась вничью 2:2.

Тчуамени при желании мог принять участие в матче с «Кадисом», но тренерский штаб «Реала» во главе с Карло Анчелотти принял решение поберечь полузащитника к более важному поединку.