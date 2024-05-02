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«Барселона» приняла решение по Педри - игрока хотят купить «Манчестер Сити» и «ПСЖ»

02 Мая 2024 • 12:53 Комментировать (1)

Каталонская «Барселона» готова расстаться с одним из дорогостоящих игроков грядущим летом. Согласно информации Radio Marca, «сине-гранатовые» могут рассмотреть предложения по трансферу 21-летнего хавбека Педри.

В связи с этим боссы каталонского гранда приостановили переговоры с полузащитником по новому трудовому договору. Действующий контракт Педри рассчитан до 2026 года. В нынешнем сезоне он провел 29 поединков, забил два гола и сделал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к талантливому полузащитнику со стороны «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити ПСЖ Педри трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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pol-black
02 Мая 2024 в 13:01
Педри сейчас форму поднабрал. очень хорошо с мячом обращается. расставаться сним можно только из-за вероятной повышенной травматичности. но это всё же больше вопросы к медицинскому штабу. на перспективу это игрок высокого класса.
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