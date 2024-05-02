Куртуа может вернуться в состав «Реала»

Звездный голкипер Тибо Куртуа может вернуться в состав мадридского «Реала» в концовке этого сезона. Об этом рапортуют журналисты Relevo.

Вполне вероятно, что бельгийский вратарь сыграет в основе «королевского» клуба в последних матчах текущей кампании. Куртуа не выходил на поле с августа из-за повреждения крестообразных связок и мениска. В Мадриде признают, что несмотря на успешную игру украинца Лунина, Тибо имеет больше доверия.

Напомним, что на следующей неделе «Реал» проведет ответный матч с мюнхенской «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов. Первая игра завершилась вничью со счетом 2:2.