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Куртуа может вернуться в состав «Реала»

02 Мая 2024 • 12:37 Комментировать

Звездный голкипер Тибо Куртуа может вернуться в состав мадридского «Реала» в концовке этого сезона. Об этом рапортуют журналисты Relevo.

Вполне вероятно, что бельгийский вратарь сыграет в основе «королевского» клуба в последних матчах текущей кампании. Куртуа не выходил на поле с августа из-за повреждения крестообразных связок и мениска. В Мадриде признают, что несмотря на успешную игру украинца Лунина, Тибо имеет больше доверия.

Напомним, что на следующей неделе «Реал» проведет ответный матч с мюнхенской «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов. Первая игра завершилась вничью со счетом 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тибо Куртуа
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