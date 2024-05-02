Назван лучший игрок «Реала» в апреле - это не Винисиус и Беллингем

Центральный защитник Антонио Рюдигер признан лучшим футболистом мадридского «Реала» по итогам апреля. Об этом рапортует Futbol Mahou.

В голосовании болельщиков немецкий защитник опередил Родриго, Винисиуса, Дани Карвахаля и Федерико Вальверде.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Антонио провел 29 поединков. 31-летний защитник забил один гол и получил семь желтых карточек.

«Реал» уверенно лидирует в испанской Ла Лиге, опережая ближайшего преследователя на 11 баллов. В первом матче ½ финала Лиги чемпионов УЕФА «королевский» клуб на выезде расписал мировую с мюнхенской «Баварией» со счетом 2:2.