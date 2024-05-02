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Ламела никому не нужен - игрок без клуба с лета 2023 года

02 Мая 2024 • 10:56 Комментировать

Аргентинский полузащитник Эрик Ламела находится в поиске нового клуба. Как сообщает портал Todofichajes, у 32-летнего футболиста пока нет конкретных предложений.

Аргентинец находится в статусе свободного агента с лета прошлого года. Его последним местом работы была испанская «Севилья». В минувшем розыгрыше Ла Лиги Ламела провел 12 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и получил три желтые карточки.

Среди возможных вариантов продолжения карьеры Эрика называются МЛС и Саудовская Аравия. Также не исключено, что опытный полузащитник может вернуться в Аргентину.

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Евро-Футбол.Ру,
Эрик Ламела
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