Начо решил, в какой клуб уйдёт из «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес сменит клубную прописку в летнее трансферное окно. Как стало известно журналистам Todofichajes, опытный испанец покинет Европу и отправится в США.

Несмотря на предложения из Саудовской Аравии и Италии, Начо решил продолжить карьеру в МЛС. Новым местом работы Фернандеса должен стать «Интер Майами», за который выступает аргентинец Лионель Месси.

34-летний защитник достанется клубу Дэвида Бекхэма бесплатно, поскольку его контракт с «Реалом» истекает в конце июня 2024 года. За «королевский» клуб Фернандес выступает с 2012 года.