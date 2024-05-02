Фелиш в последних матчах сезона должен убедить «Барселону» оставить его летом

Нападающий каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш в оставшихся матчах сезона должен убедить тренерский штаб в целесообразности своего трансфера. Напомним, португалец выступает за «сине-гранатовых» на правах аренды из мадридского «Атлетико».

24-летний нападающий показывает неубедительную игру в нынешнем сезоне. За полноценный выкуп «Атлетико» требует в районе 80 миллионов евро в компенсации. У «Барселоны» сейчас нет таких денег на трансфер. Даже если «сине-гранатовые» захотят оставить игрока, руководство попробует продлить аренду. Тем не менее, «Атлетико» вряд ли пойдёт на очередную подобную сделку.

Фелиш в этом сезоне забил 7 голов и отдал 3 ассиста в Ла Лиге.