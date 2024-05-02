Сарри может возглавить испанский клуб

Итальянский тренер Маурицио Сарри, который сейчас находится без работы, имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Альфредо Педулла.

Согласно данным журналиста, в подписании Сарри заинтересована «Севилья», которая провалила нынешний розыгрыш Ла Лиги. Напомним, что Маурицио в марте ушел из римского «Лацио», который тренировал с 2021 года.

После 33 туров испанского чемпионата «Севилья» набрала 38 баллов и находится на 13-м месте в турнирной таблице. В следующем матче андалусийцы встретятся с «Гранадой».