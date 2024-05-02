Бензема прибыл в «Реал» - названа причина

Нападающий Карим Бензема, ныне выступающий за саудовский «Аль-Иттихад», приехал в расположение своего бывшего клуба – мадридского «Реала». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как стало известно журналисту, «королевский» клуб поможет французскому игроку с медицинским тестированием и восстановлением после повреждения. «Аль-Иттихад» поддержал эту инициативу и поблагодарил «сливочных» за помощь.

36-летний форвард пополнил ряды саудовского коллектива летом 2023 года. Бензема провел за «Аль-Иттихад» 29 поединков, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей и восемь голевых передач.