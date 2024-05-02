Стало известно, почему Витор Роке не хочет уходить в аренду из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Витор Роке не планирует покидать клуб ради игровой практики.

19-летний игрок, купленный у бразильского «Атлетико Паранаэнсе», присоединился к каталонскому гранду в январе. Бразилец редко появляется в стартовом составе, а в последних трёх поединках «сине-гранатовых» не вышел даже на замену – Хави Эрнандес оставлял его на скамейке.

Слухи связывают форварда с возможным уходом в аренду грядущим летом, однако восходящая звезда, как известно, предпочитает остаться. Как сообщает журналист Санти Овалле, Роке относится к ситуации с пониманием. Юный футболист готов бороться за место в составе и считает возможность учиться у Роберта Левандовски очень ценной для своего развития.