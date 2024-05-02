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Стало известно, почему Витор Роке не хочет уходить в аренду из «Барселоны»

02 Мая 2024 • 03:40 Комментировать
Жирона
...
Барселона
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04.05 19:30

Нападающий «Барселоны» Витор Роке не планирует покидать клуб ради игровой практики.

19-летний игрок, купленный у бразильского «Атлетико Паранаэнсе», присоединился к каталонскому гранду в январе. Бразилец редко появляется в стартовом составе, а в последних трёх поединках «сине-гранатовых» не вышел даже на замену – Хави Эрнандес оставлял его на скамейке.

Слухи связывают форварда с возможным уходом в аренду грядущим летом, однако восходящая звезда, как известно, предпочитает остаться. Как сообщает журналист Санти Овалле, Роке относится к ситуации с пониманием. Юный футболист готов бороться за место в составе и считает возможность учиться у Роберта Левандовски очень ценной для своего развития.

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Евро-Футбол.Ру,
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02:49 · Испания. Ла Лига
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