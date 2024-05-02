Эрик Гарсия: «Последние несколько недель сложились для «Барселоны» тяжело»

Центральный защитник Эрик Гарсия, выступающий за «Жирону» на правах аренды, высказался о положении дел в «Барселоне».

23-летний футболист перебрался из одного каталонского клуба в другой в конце августа. Предстоящим летом центрбек вернётся в «Барселону», которой принадлежит.

«Как складывается сезон для «Барселоны»? Последние несколько недель сложились для клуба тяжело – и для меня тоже, ведь я остаюсь его частью. В игре с «ПСЖ» всё было под контролем, но иногда в футболе случаются такие вещи. Несмотря на это, я думаю, в последние месяцы «Барселона» выглядит хорошо», – передаёт Barca Universal комментарии Гарсии.