Верратти предложил свои услуги европейскому топ-клубу

Полузащитник «Аль-Араби» Марко Верратти хотел бы вернуться в Европу.

В сентябре прошлого года итальянец перешёл в катарский клуб из «ПСЖ», так как не вписывался в планы рулевого парижан Луиса Энрике. Согласно сведениям Mundo Deportivo, 31-летний игрок рассматривает вариант с возвращением в Европу: если верить источнику, хавбек предложил свои услуги «Барселоне». Каталонский гранд как раз ведёт поиски усиления на позицию в середине поля.

Марко Верратти стал автором семи результативных передач, проведя 17 матчей за «Аль-Араби» в чемпионате Катара. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 млн евро.