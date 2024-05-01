Эрик Гарсия ответил на вопрос о своём будущем в «Барселоне»

Центральный защитник «Барселоны» Эрик Гарсия, на правах аренды выступающий за «Жирону», поделился мыслями о собственном будущем.

23-летний футболист вернётся в расположение «сине-гранатовых» после завершения кампании. По слухам, «Барселона» может продать центрбека, также сообщалось и о готовности рулевого Хави Эрнандеса сохранить игрока в команде.

«Барселона» – мой клуб, я вернусь летом. Но также очевидно, что я хорошо провожу сезон в «Жироне», здесь меня отлично приняли.

Хави действительно не хотел, чтобы я уходил в аренду, но клуб был вынужден пойти на это в последний день трансферного окна из-за правил финансового фэйр-плей. Для меня было ясно, что если я уйду, то только в «Жирону», – цитирует Barca Universal Гарсию.