Сын Марсело подписал новый контракт с «Реалом»

14-летний Энцо Алвес заключил новое соглашение с мадридским «Реалом».

Сын знаменитого экс-защитника «сливочных» Марсело занимается в академии клуба. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, футболист 2009 года рождения, выступающий на позиции форварда, подписал новый контракт с «Реалом».

Энцо Алвес попал в систему мадридского гранда в 2017 году. Игрок уже имеет опыт выступления за сборную Испании в возрастной категории до 15 лет, но в будущем может представлять бразильскую национальную команду, как его отец.

Марсело играл в «Реале» с 2007 по 2022 год. Сейчас 35-летний латераль выступает на родине за «Флуминенсе».