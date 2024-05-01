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Кроос решил, останется ли в «Реале»

01 Мая 2024 • 19:47 Комментировать

Опытный полузащитник Тони Кроос принял решение по будущему.  Игрок продолжит выступления за «Реал» в следующем сезоне. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на радиостанцию Cadena SER, Кроос объявит о решении остаться в мадридском клубе после ответного полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии».

Ответный поединок между «Реалом» и «Баварией» пройдёт в Мадриде в среду, 8 мая. Первая игра между командами в Мюнхене завершилась вничью со счётом 2:2.

Тони Кроос выступает за «Реал» с лета 2014 года после трансфера из «Баварии». Если брать сезон 2023/2024, то в 43 матчах немец забил один гол и отдал восемь голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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