«Барселона» строит планы на будущее. Согласно информации Mundo Deportivo, каталонский клуб хочет сохранить в своих рядах защитника Рональда Араухо. «Сине-гранатовые» уже сообщили уругвайцу об этом. Теперь Араухо должен принять решение на фоне интереса со стороны «Баварии» и «Манчестер Юнайтед». Мюнхенский клуб предлагает Рональду бОльшую зарплату и интересный спортивный проект.

В то же время отмечается, что «Барселона» будет готова продать 25-летнего Араухо только при поступлении крупного предложения.

Действующий контракт связывает Рональда Араухо с «Барселоной» до середины 2026 года.