Раскрыто будущее Лунина в «Реале»

Всё идёт к тому, что голкипер Андрей Лунин останется в «Реале». Как сообщает The Athletic, украинский футболист близок к подписанию нового контракта с мадридским клубом. Этот трудовой договор будет рассчитан до середины 2028 года.

Действующий контракт 25-летнего Лунина рассчитан до середины 2025 года. Ранее в прессе проскакивали слухи о возможном уходе вратаря в другой клуб ближайшим летом.

Стоит сказать, что по ходу сезона 2023/2024 Андрей Лунин выиграл конкуренцию у Кепы и стал основным голкипером «Реала» в условиях отсутствия Тибо Куртуа – бельгиец восстанавливается после травмы.