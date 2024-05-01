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Раскрыто будущее Лунина в «Реале»

01 Мая 2024 • 16:45 Комментировать
Реал Мадрид
...
Кадис
04.05 17:15

Всё идёт к тому, что голкипер Андрей Лунин останется в «Реале». Как сообщает The Athletic, украинский футболист близок к подписанию нового контракта с мадридским клубом. Этот трудовой договор будет рассчитан до середины 2028 года.

Действующий контракт 25-летнего Лунина рассчитан до середины 2025 года. Ранее в прессе проскакивали слухи о возможном уходе вратаря в другой клуб ближайшим летом.

Стоит сказать, что по ходу сезона 2023/2024 Андрей Лунин выиграл конкуренцию у Кепы и стал основным голкипером «Реала» в условиях отсутствия Тибо Куртуа – бельгиец восстанавливается после травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Андрей Лунин

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Сегодня, 01 Мая
16:45 · Испания. Ла Лига
Раскрыто будущее Лунина в «Реале»
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