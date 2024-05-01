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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рюдигер рассказал, из чего состоит ДНК «реала»

01 Мая 2024 • 12:07 Комментировать (2)
Реал Мадрид
...
Кадис
04.05 17:15

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер рассказал, из чего состоит ДНК его команды. Напомним, вчера «королевский клуб» сумел добыть ничью 2:2 на «Альянц Арене» против мюнхенской «Баварии». Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов состоится через неделю на «Сантьяго Бернабеу».

«ДНК «Реала» – это никогда не сдаваться и выкладываться на максимум. Мы всегда боремся до самого конца. Команда способна забить в любое время», – приводит слова Рюдигера Madrid Xtra.

31-летний Антонио в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании отметился одним забитым голом. Рюдигер выступает за «королевский клуб» с 2022 года, когда перешёл свободным агентом из «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Антонио Рюдигер

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Комментарии (2) Все комментарии
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NOBODY
01 Мая 2024 в 12:17
как ни противен челси, но защитник от них к нам перешел толковый - Рудигер....крепкий, надежный...
NOBODY
01 Мая 2024 в 12:17
и не "хрустальный"...как тот же Алаба или Милитао
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12:41 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Если вы отмотаете голы «Реала» на 10 секунд назад, то увидите, что ничего не назревало»
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