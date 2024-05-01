Рюдигер рассказал, из чего состоит ДНК «реала»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер рассказал, из чего состоит ДНК его команды. Напомним, вчера «королевский клуб» сумел добыть ничью 2:2 на «Альянц Арене» против мюнхенской «Баварии». Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов состоится через неделю на «Сантьяго Бернабеу».

«ДНК «Реала» – это никогда не сдаваться и выкладываться на максимум. Мы всегда боремся до самого конца. Команда способна забить в любое время», – приводит слова Рюдигера Madrid Xtra.

31-летний Антонио в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании отметился одним забитым голом. Рюдигер выступает за «королевский клуб» с 2022 года, когда перешёл свободным агентом из «Челси».