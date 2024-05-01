Кроос ответил, является ли Винисиус лучшим в мире

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос ответил, является ли нападающий Винисиус Жуниор лучшим игроком в мире. Напомним, вчера бразилец оформил дубль в ворота мюнхенской «Баварии» и помог «королевскому клубу» добыть ничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Является ли Винисиус лучшим в мире? Я не знаю. Это сложно, и ситуация может меняться каждую неделю или каждые две. Есть много хороших игроков, и он определённо один из них. Неделю назад все говорили, что это Беллингем, а сегодня Винисиус. Что ж, это означает, что у нас много очень хороших футболистов», – цитирует Крооса Madrid Xtra.