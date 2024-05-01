Ровно 19 лет назад Месси забил свой первый гол за «Барселону»

В этот день, 1 мая, ровно 19 лет назад аргентинский нападающий Лионель Месси забил свой первый гол в футболке «Барселоны».

Это произошло 1 мая 2005 года в матче 34-го тура чемпионата Испании с «Альбасете» (2:0). Стоит сказать, что Месси не попал в стартовый состав «сине-гранатовых», а появился на поле лишь за две минуты до конца основного времени. Однако аргентинцу этого хватило, чтобы забить дебютный мяч за «Барселону».

Напомним, Месси выступал за основную команду «Барселоны» с 2004 по 2021 год. За это время футболист провел 778 матчей, забил 672 гола и стал автором 303 голевых передач.