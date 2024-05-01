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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тчуамени рассказал, на какой позиции предпочитает играть

01 Мая 2024 • 11:34 Комментировать
Реал Мадрид
...
Кадис
04.05 17:15

Опорный полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени высказался о своей любимой позиции на поле. Напомним, во вчерашнем матче с «Баварией» француз сперва играл в опорной зоне, а во втором тайме перешёл на позицию центрального защитника после замены Начо Фернандеса.

«Для меня самое главное – это помогать команде. Я предпочитаю играть в опорной зоне, но когда требуется закрыть позицию центрального защитника, я делаю всё возможное для того, чтобы помочь команде. Думаю, я неплохо справляюсь со своими обязанностями», – цитирует Тчуамени Madrid Xtra.

Орельен вчера помог «Реалу» добыть ничью 2:2 на выезде у «Баварии». Ответный полуфинал Лиги чемпионов состоится через неделю на «Сантьяго Бернабеу».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Орельен Тчуамени

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