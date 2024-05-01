Куртуа ответил, сыграет ли с «Кадисом» в субботу

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа ответил на вопрос журналиста о том, сможет ли принять участие в ближайшем матче против «Кадиса» в чемпионате Испании. Напомним, бельгиец впервые в нынешнем сезоне может выйти на поле. Ранее он пропустил всю кампанию из-за серьёзной травмы.

«Сыграю ли я против «Кадиса» в субботу? Посмотрим», – коротко ответил Куртуа в беседе с El Chiringuito TV.

Отметим, что основным голкипером «Реала» с ноября является Андрей Лунин, который выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги. Напомним, испанец присоединился к «сливочным» на правах аренды до конца сезона из лондонского «Челси».